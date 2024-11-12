Парковочные карманы заасфальтировали на улице Первомайской в Лыткарине

В рамках благоустройства улицы Первомайской в г. Лыткарино подрядная организация заасфальтировала парковочные карманы со стороны кафе «Барашек». Там же для удобства жителей выполнили плавные срезы между двумя тротуарами. Теперь мамам с колясками и горожанам в возрасте будет удобнее заходить на дорожку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подобные срезы уже сделали в начале улицы Первомайской со стороны почты, сейчас продолжаем эту работу. По одной из сторон улицы уже установили лавочки и урны. По другой стороне — ведем работы по укладке плитки у улицы Песчаной, по установке бордюров у городской администрации и по подготовке основания дорожек у гимназии № 1», — сказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации городского округа Лыткарино Алексей Артемов.

Работы по модернизации улицы Первомайской стартовали в августе по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.