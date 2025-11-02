Парковка авто в столице будет бесплатной в День народного единства

В Москве в честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка машин на городских стоянках будет бесплатной, сообщается на сайте mos.ru .

Оставить авто бесплатно можно будет на всех улицах мегаполисе, в том числе там, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час и динамический тариф. А парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Водителей попросили помнить о безопасности на дорогах и соблюдать правила остановки и стоянки.

День народного единства в России празднуют 4 ноября. Выходными будут 2, 3 и 4 ноября после шестидневной рабочей недели.

