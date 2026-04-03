Парковаться на электросамокате в Подмосковье нужно вне зоны запрета

В зону запрета в Подмосковье не получится въехать на арендованном самокате. Совершить парковку нужно раньше, рассказала РИАМО руководитель ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

В Люберцах и Котельниках запретили использование арендованных электросамокатов. Недавно об этом сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

«Зоны, где запрещен проезд, действуют автоматически. Самокат сам останавливается. Можно идти рядом и везти его, но надо припарковать до зоны», — объяснила Эрдман.

Она подчеркнула, что заехать внутрь зоны на самокате не получится и припарковать устройство индивидуальной мобильности тоже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.

