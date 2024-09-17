Паркинг на 1092 машино-места построят в подмосковном ЖК «Пятницкие Луга»
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В Подмосковье современные жилые комплексы возводят по новым стандартам с дворами без машин. Многоуровневый паркинг на 1092 машино-места построят в ЖК «Пятницкие Луга» городского округа Химки, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Площадь девятиэтажной стоянки — порядка 28 тыс. кв. метров. Здесь также разместят две плоскостные парковки для временного хранения 60 автомобилей. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Фасады здания декорируют ярко-желтыми стальными ламелями с регулярным шагом. Входы для посетителей так же выделят желтыми порталами с декоративными и навигационными функциями.
ЖК «Пятницкие Луга» возводят в городском округе Химки. Вместе с жильем в рамках КРТ будет построена вся необходимая инфраструктура: четыре детских сада суммарно для 1200 воспитанников и две школы для 1100 и 1350 учеников соответственно. Запланировано строительство поликлиники, паркингов и торгового центра.
В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.
«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.