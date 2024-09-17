Паркинг на 1092 машино-места построят в подмосковном ЖК «Пятницкие Луга»

В Подмосковье современные жилые комплексы возводят по новым стандартам с дворами без машин. Многоуровневый паркинг на 1092 машино-места построят в ЖК «Пятницкие Луга» городского округа Химки, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Площадь девятиэтажной стоянки — порядка 28 тыс. кв. метров. Здесь также разместят две плоскостные парковки для временного хранения 60 автомобилей. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Фасады здания декорируют ярко-желтыми стальными ламелями с регулярным шагом. Входы для посетителей так же выделят желтыми порталами с декоративными и навигационными функциями.

ЖК «Пятницкие Луга» возводят в городском округе Химки. Вместе с жильем в рамках КРТ будет построена вся необходимая инфраструктура: четыре детских сада суммарно для 1200 воспитанников и две школы для 1100 и 1350 учеников соответственно. Запланировано строительство поликлиники, паркингов и торгового центра.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.