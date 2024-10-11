сегодня в 09:07

Парк лесопожарной техники Подмосковья увеличился еще на три автомобиля

На экономию средств бюджета Московской области, сложившуюся по результатам закупочных процедур в текущем году, приобретены и поставлены 3 полноприводных автомобиля Lada Niva Travel, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Автомобили будут применяться для транспортировки расчетов или групп лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением в Ногинском, Подольском — „Русский лес“ и Клинском-Истринском филиалах, подведомственного Комлесхозу учреждения ГАУ МО „Центрлесхоз“, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», в Подмосковье ежегодно проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз».

Новые автомобили оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где они находятся. Кроме того, использование этой системы позволяет своевременно направить пожарные расчеты к месту возгорания для оперативного тушения огня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.