Это больно: Geely Monjaro в России подорожает на 1 млн руб

Предлагаемые изменения утилизационного сбора закроют схемы ввоза машин через страны ЕАЭС и приведут к подорожанию автомобилей по параллельному импорту в среднем на 20–40%, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Популярный в России Geely Monjaro, привезенный по параллельному импорту, может подорожать почти на миллион рублей, что фактически сравняет его цену с аналогичными официально импортированными автомобилями в автосалонах — около 4,5-5 млн рублей. Среднее подорожание по рынку может составить от 20 до 40%», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что предлагаемые изменения утилизационного сбора коснутся импорта автомобилей из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который теперь для целей расчета сбора будет приравнен к коммерческому ввозу, и фактически нацелены на закрытие тех «обходных путей», которые были возможны до этого.

«Многие граждане стали предварительно ввозить автомобили в соседние страны (Киргизия, Армения) с занижением таможенной стоимости на этапе первичного расчета пошлин в государствах ЕАЭС через таможенный приходный ордер (ТПО)», — рассказал финансист.

Исмаилов пояснил, что фактически тем самым уплачивалась сниженная таможенная пошлина с последующей поставкой автомобиля для личного использования в России и уплатой льготного утилизационного сбора.

«Изменения перекроют возможность применения этой схемы и будут нивелировать разницу заниженной пошлины через утилизационный сбор, а также будут стимулировать приток таможенных пошлин именно в российский бюджет, а не в соседние страны. Такие изменения отразятся на автомобилях, поставляемых по параллельному импорту, в том числе на премиальных китайских брендах Lync&Co, Zeekr», — перечислил эксперт.

