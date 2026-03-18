Сожрут все и попросят добавки. Почему крысы поселились в вашей машине?

Автомобиль для грызунов — временное укрытие, а не случайность и бороться нужно не с крысами в машине, а с местами, откуда они приходят, сообщил РИАМО руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков.

«Грызун — это бытовой вредитель. Он появляется там, где есть кормовая база. Чаще всего это зоны хранения мусора, мусорные площадки, захламленные участки. Если их много рядом с жильем человека, то, как правило, это изношенные подвалы, чердаки, канализация. Соответственно, вероятность их появления в таких местах достаточно высокая», — сказал Меньшиков.

Он добавил, что здесь в первую очередь нужно оценить состояние локации и понять, откуда они приходят. Всегда есть конкретные участки, где они скрываются и размножаются.

«При большой численности, расселяясь, они начинают искать укрытия — теплые места, могут залезать в автомобили, под капот, в полости, под колеса. Это временные укрытия. Размножаются они там редко, но используют такие места, чтобы спрятаться от человека, от животных, от птиц», — разъяснил эксперт.

Меньшиков уточнил, что задача — определить маршрут их передвижения и работать именно с этими участками. Это может быть герметизация, технический ремонт, устранение щелей, уплотнение, цементирование отмосток, в целом меры по защите территории.

«Плюс обязательно работа специализированных компаний — дератизация. Причем не просто разложить приманку, а правильно ее установить, спрятать в местах, где проходит их кормовая цепочка. Если грызуны появились рядом со стоянкой или жилым объектом, они туда не „с воздуха“ попали — их можно отследить, понять, откуда они идут, и уже точечно отработать эти зоны», — посоветовал специалист.

