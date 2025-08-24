Отменены ограничения на полеты в аэропорту Тамбова «Донское»
Фото - © Медиасток.рф
В аэропорту Тамбова «Донское» сняли ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Запрет на прием и отправку самолетов вводили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
О появлении ограничений Кореняко рассказал 23 августа в 20:59. Причина запретов не уточняется.
В прошлый раз ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Тамбова вводили 20 августа. Тогда это тоже сделали, чтобы обеспечить безопасность полетов.