Отечественная LADA стала самой популярной маркой на российском рынке в марте

«Авито Авто»: в марте спрос на новые автомобили в России вырос на 21%

В марте рынок новых автомобилей показал значительный рост: продажи выросли на 21% относительно предыдущего месяца текущего года, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Авто».

Согласно исследованию, в первый весенний месяц наиболее значительный рост показали автомобили марок Hongqi (в 3,5 раза), Evolute (в 2,5 раза), а также Belgee (+58%), EXEED (+54%) и JAECOO (+45%).

Среди конкретных моделей востребованнее стали Hongqi H5 (рост спроса в 5 раз), Hongqi HS3 (в 3 раза), Evolute i-Space (в 2,5 раза), EXEED TXL (в 2 раза), JAECOO J6 (+66%). В десятку лидеров по росту спроса еще вошли Jetour Dashing (+49%), Geely Monjaro (+44%), HAVAL H3 (+37%), TENET T4 и HAVAL Jolion (по +35%).

Самой популярной маркой на российском рынке в марте стала отечественная LADA. Следующими по популярности оказались китайские бренды HAVAL, TENET, EXEED и Hongqi.

Лидерство по интересу покупателей в марте удержала LADA Granta. В число моделей с высоким интересом вошли TENET T7, HAVAL Jolion, TENET T4 и российский электромобиль Evolute i-Space. Также в топе популярных авто — LADA Niva Travel, Vesta и Niva Legend, HAVAL M6, EXEED RX, Hongqi HS3, LADA Iskra, EXEED TXL и Jetour Dashing.

При этом на фоне роста интереса со стороны покупателей средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 1,2%, до 3,5 млн рублей. Наиболее заметное снижение цен по сравнению с февралем показали JAECOO J6 (-9,5% до 2,5 млн рублей), OMODA C5 (-5% до 2,7 млн рублей), Geely Atlas (-2,4% до 3,8 млн рублей), HAVAL H3 (-2,2% до 3,1 млн рублей) и EXEED RX (-1,6% до 5 млн рублей).

По итогам марта сегмент SUV показал рост спроса выше среднего по рынку — +27%. Средняя цена автомобиля составила 3,9 млн рублей. В премиальном сегменте увеличение спроса оказалось еще более заметным — +54%, а средняя цена автомобиля составила 8,6 млн рублей.

