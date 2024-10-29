От пробок не избавит: эксперт высказался о новых парковках в Подмосковье

Автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя введение новых платных парковок в Московской области с 1 ноября, заявил, что они не помогут полностью избавиться от пробок, сообщает «МИР 24» .

«Не уверен, что нововведение избавит Подмосковье от пробок. Автомобилисты будут стоять, как и стояли раньше, только за это еще им придется платить», — сказал эксперт.

По его словам, для резидентов — жителей ближайших домов — парковки должны быть бесплатными. Еще один вариант — ввести временное ограничение, например, сделать их платными только в рабочее время, с 8:00 до 22:00.

Пилотный проект предполагает нововведение в ряде точек в Подмосковье: вблизи Дома правительства и Мособлсуда в Красногорске, на улице Железнодорожной в Королеве, на улицах Ленина, Ашхабадской и Дзержинского в Реутове, на улицах Заводской и Советской и на Советском проезде в Видном.