От Петра до наших дней: какова история Сестрорецка и Приморской железной дороги

Приморская Петербург-Сестрорецкая железная дорога, которая соединяет Северную столицу с популярным городом-курортом Сестрорецком, в этом году отмечает свое 130-летие, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Приморская железная дорога была открыта в декабре 1894 года. Но можно считать, что ее история началась гораздо раньше. Открытию Петербург-Сестрорецкой дороги предшествовало несколько неудачных проектов.

Сам город Сестрорецк ведет свою историю с 1714 года, когда Петр Первый решил построить на живописном берегу Финского залива летний дворец, а в 1724 году здесь заработал оружейный завод. В 19 веке встал вопрос о проведении железной дороги к Сестрорецкому заводу, который был важным военным предприятием того времени.

В 1870 году завершилось строительство железной дороги из Петербурга в Финляндию, но она проходила через Белоостров севернее Сестрорецка. Через год силами Военного министерства построили линию Сестрорецк — Белоостров.

Впоследствии эту ветку выкупили у государства предприниматели Мориц фон Дезен и Михаил Миллер, у которых были грандиозные планы по привлечению сюда отдыхающих. В Сестрорецке появились причал и гавань Миллера. Но в 1886 году они разорились, так как петербуржцам было неудобно ездить через Белоостров, а завод не хотел платить за дорогие перевозки.

К концу 19 века Сестрорецк со своими песчаными дюнами все-таки стал популярным местом отдыха у горожан. Тогда был запущен новый проект — строительство прямой ветки из Санкт-Петербурга. Оно началось в 1892 году под руководством инженера Петра Авенариуса. Отправной точкой стал узел в районе нынешней станции метро «Черная речка», где в 1893 году был возведен деревянный Приморский вокзал. Летом 1894 года провели участок до Лахты и построили мост через залив.

Открытие движение по Приморской Петербург-Сестрорецкой железной дороге состоялось 26 ноября (8 декабря) 1894 года. Однако цены на проезд устанавливались государством и были слишком высокими, в отличие от рыночных, что не устраивало пассажиров. Тогда Авенариус предложил участникам акционерного общества Сестрорецкой дороги построить в Сестрорецке санаторий и создать курорт. Он открылся в 1900 году и имел большой успех.

Вокзал 19 века в Сестрорецке сохранился до наших дней, а вот Приморский вокзал в Питере снесло наводнением 1924 года.

С 1952 года по Сестрорецкой железной дороге начали курсировать электрички. Сегодня это важная транспортная магистраль для жителей, которая соединяет Петербург с северо-западными пригородами.