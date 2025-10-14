От Новой Риги до обхода Одинцова: еще одна платная дорога появится в Москве

Москва собирается заключить концессию на возведение платной автомобильной дороги от Новорижского шоссе до Северного обхода Одинцова за 77,5 млрд рублей. Ее протяженность составит 18,6 км, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на проект концессионного соглашения, выложенный на портале ГИС «Торги».

Дорогу собираются возвести за 4 года. Ездить по ней, по предварительной информации, можно будет со скоростью 120 км/ч.

Среднесуточная интенсивность транспорта в первый год использования будет примерно 23 тыс. авто. На объекте собираются разместить ряд искусственных сооружений. Среди них: эстакада через трассу М-9, мост через Москву-реку и др.

Если проект воплотят в жизнь, он будет пятой по счету платной дорогой в Москве, если учитывать уже имеющиеся. Речь идет в том числе о Московском скоростном диаметре, проспекте Багратиона и возводимых объектах.

