От Новой Риги до обхода Одинцова: еще одна платная дорога появится в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Москва собирается заключить концессию на возведение платной автомобильной дороги от Новорижского шоссе до Северного обхода Одинцова за 77,5 млрд рублей. Ее протяженность составит 18,6 км, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект концессионного соглашения, выложенный на портале ГИС «Торги».
Дорогу собираются возвести за 4 года. Ездить по ней, по предварительной информации, можно будет со скоростью 120 км/ч.
Среднесуточная интенсивность транспорта в первый год использования будет примерно 23 тыс. авто. На объекте собираются разместить ряд искусственных сооружений. Среди них: эстакада через трассу М-9, мост через Москву-реку и др.
Если проект воплотят в жизнь, он будет пятой по счету платной дорогой в Москве, если учитывать уже имеющиеся. Речь идет в том числе о Московском скоростном диаметре, проспекте Багратиона и возводимых объектах.
