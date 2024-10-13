От Коломны до Москвы запустят новые составы региональных экспрессов РЭКС

Жители Городского округа Коломна совсем скоро смогут совершать поездки по маршруту Голутвин — Москва — Голутвин на новеньких составах электропоездов РЭКС, сообщили в пресс-службе местной администрации.

До конца года Центральная пригородная пассажирская компания получит пять 11-вагонных поездов ЭП2Д в рамках обновления региональных экспрессов.

«Введение составов в эксплуатацию начнется уже в ноябре. Таким образом, ЦППК полностью заменит арендованный подвижной состав на экспрессных маршрутах Казанского направления на собственный», — сообщили в компании.

Пять новых поездов ЭП2Д заменят арендованные ЭД4М, которые в настоящее время курсируют по будням на Казанском направлении. В двух новых составах будет предусмотрена возможность выхода на высокие и низкие платформы, в трех — только на высокие. Вагоны получат оформление в фирменном стиле «РЭКС: Регион-экспресс» — окрашены в синий цвет с изображением пса по кличке Рэкс.

Новые поезда оснащены медиамониторами и розетками 220В в каждом вагоне. Составы рассчитаны почти на 780 сидячих мест и оборудованы климат-контролем, эргономичными пассажирскими креслами с подлокотниками, креплениями для велосипедов. В головных вагонах созданы условия для проезда маломобильных пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.