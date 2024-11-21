Освещение на трассе «Южный обход Подольска» восстановят

В Подольске в 2025 году сделают тротуар в деревне Новоселки и вернут освещение на трассу «Южный обход Подольска», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нашли решение вопроса с недостатком мощностей на подстанции. Сейчас новый проект находится на утверждении в министерстве. До конца года для коллег из правительства региона подготовим дополнительные конкретные предложения по обеспечению безопасности на федеральных и областных дорогах», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что дорожная безопасность является одной из самых частых тем, которую поднимают жители на выездных администрациях. Поэтому в округе совершенствуют дорожную инфраструктуру с учётом мнения общественности. Обращают внимание и на те локации, которые чаще всего фигурируют в происшествиях.

С января от жителей подали на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения порядка 300 предложений. В том числе по установке искусственных неровностей, дорожных знаков, перенастройке светофоров. Больше половины наказов уже выполнили. Оставшиеся реализуют в 2025 году, бюджет на это заложен.

С января по октябрь на территории Подольска произошло 212 ДТП. Чаще всего происходили столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Самыми аварийными участками стали М-2 «Крым», проспект Юных Ленинцев, улицы Кирова и Большая Серпуховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор.