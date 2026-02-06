Остановившийся поезд на МЦД-2 сбил график движения

На второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) произошел сбой в движении. Причиной стала остановка одного из составов, сообщает « Интерфакс ».

По информации Московской железной дороги, остановка состава по техническим причинам произошла на перегоне Павшино-Тушино.

Железнодорожники ввели реверсивное движение по одному пути, чтобы избежать остановки движения в сторону Москвы. В 6:30 движение было открыто уже по двум путям. На данный момент принимаются меры для сокращения времени опоздания поездов.

В пресс-службе ЦППК отметили, что несколько составов следуют с опозданием на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в направлении Подольска по причине остановки поезда на станции Пенягино.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.