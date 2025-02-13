Оспорить нельзя: в профсоюзе рассказали о проблемных штрафах дальнобойщиков

Председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Сергей Волощук заявил, что сегодня дальнобойщик никак не может оспорить начисление ошибочного штрафа, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Может быть, эта система поменяется в дальнейшем. Может быть, действительно прислушаются. Но сейчас это денежная кормушка», — сказал эксперт.

Система взимания платы на дорогах «Платон» уже не первый раз дает сбои в системе из-за неточного определения спутниковых координат: водитель может получить несправедливый штраф до 200-300 тысяч рублей.

По словам Волощука, можно попробовать позвонить в колл-центр и разобраться, но в большинстве случае это никак не исправляет ситуацию. Специалисты «Платона» все сваливают на водителей и призывают внимательнее проверять приборы.

Он также вспомнил, что представители профсоюза пытались бороться с «Платоном» в 2015 году, но ничего доказать тогда не удалось.