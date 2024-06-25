ОСАГО убрали из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля
В России водителям разрешили не оформлять ОСАГО для постановки авто на учет
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Российским автомобилистам больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при постановке машины на учет. Соответствующий законопроект одобрила Госдума, сообщает NEWS.ru.
Исключить договор обязательного страхования из перечня обязательных документов при регистрации авто еще летом 2023 года предложил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Теперь закон о безопасности дорожного движения не обязывает водителей подписывать договоры ОСАГО до регистрационных действий.
Кроме того, у владельцев появилась возможность снимать транспортное средство с учета в ГИБДД сразу. Ранее эта процедура занимала 10 дней после подачи заявления в инспекцию.