ОСАГО убрали из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля

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В России водителям разрешили не оформлять ОСАГО для постановки авто на учет

Российским автомобилистам больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при постановке машины на учет. Соответствующий законопроект одобрила Госдума, сообщает NEWS.ru .

Исключить договор обязательного страхования из перечня обязательных документов при регистрации авто еще летом 2023 года предложил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Теперь закон о безопасности дорожного движения не обязывает водителей подписывать договоры ОСАГО до регистрационных действий.

Кроме того, у владельцев появилась возможность снимать транспортное средство с учета в ГИБДД сразу. Ранее эта процедура занимала 10 дней после подачи заявления в инспекцию.