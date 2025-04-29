Опытный образец самолета МС-21 совершил первый полет

С аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» опытный образец отечественного среднемагистрального самолета МС-21, который оснащен новыми системами и агрегатами, впервые совершил полет, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Там тестировалась авионика российской разработки, а еще системы электроснабжения, кондиционирования и т. д.

Лайнер был в воздухе 1 час 15 минут, он развил скорость до 580 км/ч и набрал высоту до 3000 м. Полетное задание, поставленное перед экипажем самолета и разработчиками, было выполнено полностью. Все системы отработали без замечаний.

«МС-21 призван заменить „боинги“ и „эйрбасы“ в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Он подчеркнул, что у лайнера низкие эксплуатационные расходы и хорошая экономика.

По словам Евтушенко, российские авиастроители заменили на борту около 80 зарубежных систем и агрегатов, чтобы отрасль не зависела от санкций и зарубежных поставщиков.