Опубликованы новые цены проезда по Московскому скоростному диаметру

Со 2 января 2026 года проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пиковой нагрузки подорожает на 3 рубля. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Согласно информации, с указанной даты плата за проезд по МСД в часы максимальной загруженности будет увеличена на три рубля и составит 13 рублей за отрезок пути. При этом в остальное время — 70% времени в будние дни (с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 07:00 по московскому времени), а также в выходные и праздничные дни — проезд останется бесплатным.

Представители Дептранса подчеркнули, что данные изменения направлены на поддержание скорости, комфорта и предсказуемости поездок по МСД. Стоит отметить, что для автомобилистов оплата за проезд по конкретному участку МСД взимается только в том случае, если въезд и выезд с этого участка приходятся на платное время.

Например, если автомобиль въехал на участок в 6:55 утра и выехал в 7:30 утра, или въехал в 10:55 утра и выехал в 11:30 утра, то проезд будет бесплатным.

Кроме того, с начала 2026 года в Москве будет проведена точечная корректировка стоимости парковки на ряде улиц. На 12 улицах столицы парковка станет более доступной. На данных участках средняя загруженность парковочных мест не превышает 50%, поэтому тариф будет снижен для выравнивания спроса, вплоть до 40 рублей на отдельных участках. К примеру, снижение стоимости парковки произойдет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

На большей части территорий с платными парковками — 89% улиц — тарифы останутся без изменений. На 10,5% участков платных парковок, где заполненность превышает 80-90%, тарифы будут пересмотрены в рамках существующей тарифной сетки.

Пересмотр тарифов позволит разгрузить наиболее востребованные парковки, что приведет к сокращению избыточного трафика, создаваемого автомобилями, водители которых заняты поиском свободных мест. Местные жители, имеющие резидентные разрешения, получат дополнительное преимущество и смогут быстрее найти место для парковки, поскольку увеличится оборачиваемость парковочных мест — освобождение стоянок будет происходить быстрее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.