Оплатить проезд в нижегородских автобусах можно будет с помощью геолокации

сегодня в 18:10

Оплата с помощью геолокации скоро будет доступна в автобусах Нижнего Новгорода

В автобусах Нижнего Новгорода скоро внедрят оплату проезда при помощи геолокации. Об этом сообщили в Telegram-канале «Нижегородский транспорт», уточнив, что потребуется установить приложение «Нижегородская область. Транспорт», пишет pravda-nn.ru .

Для работы сервиса потребуется предоставить приложению доступ к геолокации и добавить данные банковской карты для проведения платежей.

Оплата будет осуществляться непосредственно в салонах автобусов: для этого в них разместят QR-коды. Отсканировав код камерой смартфона, пассажир сможет произвести оплату и получить электронный билет.

Информацию подтвердили в министерстве транспорта региона. В настоящее время идет установка QR-кодов в автобусах и тестирование системы. О точных сроках запуска не сообщается.