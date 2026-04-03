Оплата проезда картами в московском транспорте работает штатно
Фото - © Медиасток.рф
В московском транспорте оплата проезда бесконтактными банковскими картами в настоящее время работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Банковские карты снова работают при оплате проезда в метро и наземном транспорте. Также ими можно воспользоваться в кассах, автоматах и терминалах по продаже билетов.
В пятницу глобальный сбой произошел в работе российских банков. Например, пользователи пожаловались на проблемы с сервисами Сбера и Т-Банка. Также не работали переводы по СБП.
Пользователи не могли расплатиться картами или QR-кодами в кафе, магазинах и других заведениях. В том числе это касалось столичного транспорта.
Сейчас доступ ко всем сервисам Сбера полностью восстановлен.
