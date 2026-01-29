Оперативный штаб Минтранса Подмосковья ликвидировал более 30 заторов на дорогах

Оперативный штаб министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за два дня снегопада устранил более 30 проблемных участков на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оперативный штаб министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области работает круглосуточно для обеспечения безопасности движения на дорогах региона. За два дня снегопада специалисты выявили и ликвидировали более 30 участков, где движение было затруднено или парализовано.

В штабе задействованы представители министерства, Мосавтодора, центра безопасности дорожного движения и Мострансавто. Они координируют работу с Госавтоинспекцией, федеральными службами и администрациями округов, направляют уборочную технику и эвакуаторы для расчистки дорог и помощи буксующим автомобилям, а также ликвидируют пробки.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что благодаря слаженной работе оперативного штаба и поддержке Госавтоинспекции и федеральных служб удалось стабилизировать транспортную ситуацию. Сейчас сохраняются локальные затруднения на семи участках в Ленинском округе, Домодедове и Балашихе, где продолжаются работы по расчистке снега и оптимизации движения.

В частности, на шоссе Энтузиастов в Балашихе дежурит эвакуатор Мострансавто с экипажем ДПС, а дорожники регулярно очищают проезжую часть. На Домодедовском и Каширском шоссе также круглосуточно работают специалисты. На Носовихинском шоссе в Балашихе продолжается оптимизация движения и помощь буксующим фурам.

Среди ликвидированных заторов — участки на А-107, ЦКАД, Ленинградском шоссе в Солнечногорске, съезд с Волоколамского шоссе в Красногорске, Ярославское шоссе в Мытищах, выезд из ЖК «Томилино Парк» в Люберцах и проспект Юных Ленинцев в Подольске.

Министерство транспорта Подмосковья рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте в сложных погодных условиях. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.