Окончены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе в южном направлении МСД

Монолитные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на участке МСД от автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» до МКАД завершены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Полностью завершен монолитный конструктив двухполосной эстакады протяженностью более 350 метров, проходящей над Симферопольским шоссе на высоте порядка пяти метров. Это искусственное сооружение является частью строящегося двухполосного левоповоротного съезда длиной более километра», — отметил Бочкарев.

Он добавил, что оно будет обеспечивать автомобильное движение с МСД на Симферопольское шоссе. Эстакаду возвели на 9 монолитных опорах, которые установили на фундаменте в виде низких ростверков на железобетонных сваях. Кранами из сборных балок полностью собирали пролетные строения. Сначала на стапеле осуществляли укрепленную сборку металлического пролетного строения, а потом производили его монтаж при помощи временных опор и кранов.

«Сооружение эстакады велось очередями. Движение автотранспорта по пересекаемому Симферопольскому шоссе осуществлялось по временной схеме и не прерывалось в течение всего периода производства работ», — пояснил Бочкарев.

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства ряда участков МСД — инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект». Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, пролетные строения эстакады в интервале с 1 по 6 опоры выполняли из сборных железобетонных балок, а с 6 по 9 – из металлических коробчатых балок с железобетонной плитой проезжей части.

«В настоящий момент ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты поверхности и устройству оклеечной гидроизоляции. Это требуется для повышения долговечности и надежности металлоконструкций. Их покрывают лакокрасочными материалами с гарантированным сроком службы не менее 15 лет. На этапе подготовки специалисты удаляют с металлических поверхностей следы загрязнения, окалину, химический налет, проводят абразивную чистку. Окраска железобетонных конструкций опор и пролетных строений осуществляется вододисперсными акриловыми красками со сроком службы также не менее 15 лет», – рассказал Кравцов.

Он добавил, что в рамках строительства эстакады на Симферопольском шоссе планируют устроить асфальтобетонное покрытие, смонтировать опоры освещения и инженерные сети.

Московский скоростной диаметр является одним из крупнейших дорожно-транспортных проектов России. Бессветофорная магистраль имеет протяженность 68 км с севера на юг Москвы и позволяет значительно сокращать время в пути.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» занимается реализацией ряда участков МСД и Южной рокады, а также создает объекты улично-дорожной сети в Новой Москве, на территориях столичных городских вокзалов и ряде крупных градостроительных проектов. За время работы специалисты холдинга участвовали в создании более 6 тыс. км автомобильных дорог, более 100 эстакад и мостов, 300 надземных и подземных пешеходных переходов.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, программа развития транспортной инфраструктуры является одним из наиболее успешных градостроительных проектов, которые реализуют в Москве.

«Важно отметить: горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы. Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные, я имею в виду и выделение пешеходных улиц, и сужение проезжей части. Но уже сейчас люди увидели результат», – сказал Михайленко.

Он уточнил, что во время реализации московской программы развития транспортной инфраструктуры возникают принципиально новые эффективные решения, которые будут использоваться и в других регионах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре 2023 года открыли движение по основному ходу МСД. Каждый день по диаметру проезжает порядка 400 тыс. автомобилей.