Около строящейся станции «Корниловская» проводится благоустройство

сегодня в 14:14

Новое общественное пространство вдоль Калужского шоссе появится благодаря благоустройству вблизи строящейся станции Троицкой линии метро «Корниловская», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции „Корниловская“. Площадь работ составит почти 9 га. Около 2 га замостят плиткой, уложат свыше 20 тыс. кв. м асфальта, а также разобьют 4,4 га газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2 тыс. кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате у посетителей близлежащего агропродовольственного кластера, пассажиров и местных жителей появится полноценное общественное пространство.

Озеленение и расширение тротуаров

Сейчас идут активные работы вдоль Калужского шоссе — устройство гранитного мощения, асфальтирование и озеленение, которое будет идти до наступления отрицательной температуры. Высадку зеленых насаждений возобновят с окончанием заморозков.

«Специалистами комплекса городского хозяйства и департамента капитального ремонта в настоящее время завершен первый этап благоустройства территорий, прилегающих к станции „Корниловская“ на участке улицы Адмирала Корнилова площадью более 7 га. Расширили существующие тротуары и оборудовали новые. На проезжей части обновили асфальтовое покрытие», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

По его словам, были проведены замена существующих фонарей и монтаж опор контрастного освещения возле наземных переходов. Современные остановочные павильоны разместили для пассажиров автобусов.

Планы на заключительный этап

В 2025 году запланирована реализация заключительного этапа благоустройства — это улицы.

«В подземной части и наземном вестибюле станционного комплекса продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны и служебных помещений», — рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков.

Он уточнил, что монтаж и пусконаладка инженерного оборудования и систем вышла на заключительный этап.

Строительство второго участка Троицкой линии

Мосгосстройнадзор контролирует на всех этапах производственного цикла строительство второго участка Троицкой линии.

В настоящее время на объекте завершилась 16-я выездная проверка. Инспекторы комитета провели комплексный анализ выполненного объема строительно-монтажных работ на соответствие требованиям проектной документации.

Отмечается, что специалистов подведомственного Центра экспертиз привлекали для комплекса лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов.

Троицкая линия метро протяженностью 43 км будет обладать 17 станциями. Она пройдет от Троицка до станции МЦК «ЗИЛ» и станет одним из наиболее протяженных радиусов столичного метро, а также самым крупным за пределами МКАД.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12106050/) в прямом эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр», что участок Троицкой линии метрополитена между станциями «Новомосковская» и «ЗИЛ» откроют в 2025 году.