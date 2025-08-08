Около МФЦ в Жуковском оборудуют дополнительные парковочные места для инвалидов

Глава Жуковского Андроник Пак проинспектировал работу городского МФЦ, пообщался с сотрудниками учреждения об их работе и с жителями — о качестве предоставления услуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Кроме того, обсудили вопрос, с которым ранее ко мне обращались жуковчане: необходимость выделения дополнительных парковочных мест для инвалидов вблизи МФЦ, — прокомментировал Андроник Пак. — В рамках инспекции отдельно обсудили эту проблему с директором учреждения, нашли возможность решить вопрос в ближайшей перспективе».

Помимо этого, как сообщил глава Жуковского, в этом году в МФЦ города будет оборудован туалет для маломобильных групп населения.

Добавим, что 12 августа в МФЦ г. о. Жуковский пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут ознакомиться с деятельностью центра, попробовать себя в роли консультанта, освоить работу с региональным порталом Госуслуг, узнать об имеющихся вакансиях. Начало в 10.00. МФЦ располагается по адресу улица Лацкова, дом 1, 2 этаж.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого нужно прислать заявку на электронную почту mfc-zhukovskiygo@mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.