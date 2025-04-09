Около 800 водителей автобусов «Мострансавто» получили единовременную выплату

С ноября 2024 года водители автобусов и слесари при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. За это время денежный бонус получили 793 сотрудника, из них 732 человека — водители автобусов и 61 слесарь. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Выплата предусмотрена для всех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в Мострансавто. Также после получения бонуса водитель автобуса/слесарь должен отработать в компании в течение одного года. Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Предусмотрены также выплаты премии в размере 30 тыс. руб. по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.