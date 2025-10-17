Около 4 тыс дорожников Подмосковья участвуют в проекте «Инфраструктура для жизни»

По традиции в преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Минтрансе Подмосковья рассказали о сотрудниках дорожной отрасли Московской области, которые принимают участие в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье нацпроект реализуется уже семь лет: нацпроект „Безопасные качественные дороги“, работы по которому проводились в 2019–2024 годах, в 2025 году трансформировался в нацпроект „Инфраструктура для жизни“. В ремонте и строительстве дорожных объектов, а также повышении безопасности движения задействованы около 4 тысяч сотрудников дорожной отрасли регион», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ по нацпроекту всегда приходится на ремонт дорожного покрытия на региональных участках. В этом году специалисты «Мосавтодора» обновили около 840 км покрытия на высокоинтенсивных трассах, городских улицах, дорогах в малых населенных пунктах и между ними. Комфорт и безопасность жителей Подмосковья обеспечивают преданные делу профессионалы.

Начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог Мытищинского РУАД № 8 Дмитрий Герасим посвятил дорожной отрасли более 23 лет, 10 из которых работает в Мосавтодоре. На его плечах лежит забота о 1 400 км региональных дорог, 890 км тротуаров и 1695 остановках подотчетной сети. Анатолий Жуткин в 2019 году начал работу экспертом дорожного хозяйства в Можайском РУАД № 3, пойдя по стопам мамы Веры Николаевны, которая в 2008 году пришла в Мосавтодор работать диспетчером — ее спокойный уверенный голос координировал работу бригад, обеспечивая безопасность дорог Московской области. Сейчас Анатолий уже начальник отдела содержания и ремонта дорог. Александр и Ольга Журавлевы более 11 лет вместе работают в Домодедовском РУАД № 4. Он — начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог, она — начальник производственной лаборатории. У каждого из них за плечами более 30 лет стажа в дорожной отрасли, множество благодарственных писем и почетных грамот за личный вклад в развитие дорожной отрасли Московской области, но главное, что их объединяет, — это любовь друг к другу и к общему делу.

Еще одно приоритетное направление — повышение безопасности движения. Этим занимается в том числе и специализированное монтажно-эксплуатационное управление (СМЭУ) «Мосавтодора». В этом году сотрудники СМЭУ, например, уже обустроили порядка 60 км ограждений вдоль региональных дорог, отремонтировали более 140 новых светофорных объектов типа Т-1 и Т-7. Александр и Елена Якушины — не просто коллеги, а настоящая трудовая династия. Больше 17 лет назад именно мама Александра Елена Вячеславовна — пригласила его в дорожную отрасль, которой сама посвятила 31 год жизни. В 2014 году их трудовой путь продолжился в СМЭУ — в должности ведущего инженера Александр отвечает за строительство и обслуживание светофорных объектов в Серпухове, Ступине, Чехове и Пущине. Елена занимает должность техника, под ее чутким контролем находится ведение документации, подготовка отчетности, а также оформление актов по эксплуатации и ремонту светофорных объектов.

Также за безопасностью следят в Центре безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД). Главный специалист информационно-аналитического отдела Рустам Баратов работает в дорожной отрасли с 2014 года, с 2022 года — трудится в ЦБДД. Ежегодно он не только оптимизирует движение на порядка 400 перекрестках, но и настраивает новые светофорные объекты. Так, например, в этом году он уже написал программы порядка 40 новых светофоров и помог установить адаптивный режим на 15 светофорах. Рустам регулярно проводит мониторинг дорожной ситуации и оперативно вносит изменения, координируя работу светофоров в режиме реального времени, благодаря чему многие жители Подмосковья, минуя заторы, комфортно едут на работу или домой.

Строительство новых дорожных объектов также является одним из главных направлений в национальном проекте. Так, в конце прошлого года открыли движение на последнем, третьем, участке Северного обхода Лобни, строительство которого с самого начала еще в 2021 году курировал начальник службы по строительству искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Илья Ягода. Обход помог вывести транзитный транспорт из города Лобни, ликвидировал железнодорожный переезд, который отнимал около 1 часа времени в пути — положительные изменения коснулись порядка 150 тысяч жителей. Под руководством Ильи Ягоды продолжается модернизация улично-дорожной сети Лобни: к концу года планируется достроить продолжение Северного обхода — подъезд к улице Гагарина и Северный подъезд к городу Лобне.

В преддверии профессионального праздника Минтранс Подмосковья благодарит каждого специалиста дорожной отрасли за труд, преданность делу и профессионализм. Благодаря вам миллионы людей комфортно и безопасно добираются до своих домов, работы и учебы, а также путешествуют и открывают новые горизонты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.