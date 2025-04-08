Около 4 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 969 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 176 автомобилей меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Красногорске (414 ТС), Ленинском (363 ТС), Химках (343 ТС), Мытищах (332 ТС), Люберцах (257 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 м перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.