Около 4 млн рублей в виде кешбэка получили пассажиры ЦППК за оплату поездок через СБП

За месяц с начала совместной акции ЦППК и системы быстрых платежей (СБП) пассажирам Подмосковья вернулось уже 3,8 млн рублей в качестве кешбэка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Согласно условиям, при оплате проезда в пригородных поездах через СБП 10% от стоимости каждой поездки возвращается обратно на счет. Приобрести билет с выгодой можно в билетных автоматах и в мобильном приложении компании.

Предложение действует с 1 сентября при оплате проезда по СБП.

Чтобы получить кешбэк за проезд на поездах ЦППК, пассажиру необходимо до покупки билета проверить регистрацию в программе лояльности на сайте. Затем, на этапе оплаты проезда, в способах платежа выбрать СБП и отсканировать появившийся на терминале QR-код. Сделать это можно штатной камерой телефона или из приложения банка. В течение одной минуты 10% от стоимости проезда вернется на банковский счет пассажира.

Акция продлится до конца 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.