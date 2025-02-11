Около 390 водителей люберецкого «Мострансавто» получили единовременную выплату

Почти 390 водителей и слесарей люберецкого филиала «Мострансавто» получили единовременную выплату 50 тысяч рублей при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Денежный бонус уже получили 389 сотрудников, из них 336 человек — водители автобусов, 53 — слесари. Выплата, 50 тысяч рублей, предусмотрена для всех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Такая мера поддержки действует с ноября 2024 года. После получения бонуса водитель автобуса или слесарь должен отработать в компании год», — отметил начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Александр Бобылев.

Он добавил, что актуальные вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.