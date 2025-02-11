Около 360 ям устранили на дорогах Люберец за неделю

В городском округе Люберцы за неделю на муниципальных и региональных автомобильных дорогах устранили почти 360 аварийных ям общей площадью 372 квадратных метра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За неделю дорожными службами в городском округе Люберцы был выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна: устранили 141 яму на муниципальных и 217 ям на региональных автомобильных дорогах. Общая площадь ремонта составила 372 квадратных метра», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в ежедневном режиме ведутся работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров, в них задействовано 104 единицы техники и 126 дорожных рабочих.

«По вопросам содержания автомобильных дорог можно обратиться по телефонам 8 (498) 732-80-08 (доб. 206) и 8 (498) 732-80-14 (доб. 1436)», — уточнил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.