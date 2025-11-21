Около 33 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

В Московской области завершился сезон водной пассажирской навигации, стартовавший в мае. За это время тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 33 тыс. человек, а речной транспорт совершил более 4 тыс. кругорейсов. В этом году последний рейс теплоход «Стриж-7» совершил 20 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежегодно с 1 мая в Подмосковье стартует сезон водной навигации. В этом году речным транспортом воспользовались порядка 33 тыс. человек. Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине — свыше 17 тыс. пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 15,6 тыс. человек. А чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле — 8,6 тыс. раз. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Отметим, что в конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2026 года. Перевозки будут организованы по трем маршрутам: «Причал Бочманово (г. Коломна) — причал Притыка» на судне «Москва», «Причал г. Серпухов — причал Сады» на судне «Зуша», «Причал г. Лыткарино до деревни Андреевское» на катере «Стриж-7».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.