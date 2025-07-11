Около 2,5 тыс многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

На региональном портале государственных услуг 2 465 многодетных семей Московской области получили разрешение на бесплатную парковку в регионе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Более 500 заявок были отклонены — часто заявители подают документы на транспортные средства, не соответствующих категориям М1 и М2, на которые распространяется льгота, также предоставляют противоречивые сведения или просроченные документы. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа», — рассказали в ведомстве.

Оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи из Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2.

В ведомстве напомнили, что бесплатно парковаться на платных парковках в 17 населенных пунктах Московской области могут многодетные семьи только из Подмосковья, при этом место на парковке не резервируется. Льготные разрешения других регионов не действуют.

Подробную информацию о платных парковках можно получить на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в случае вопросов по подаче заявок на льготное разрешение, можно получить консультацию специалиста по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.