Около 200 информационных щитов по безопасности разместят на ж/д путях Подмосковья

В Московской области регулярно проводят информирование жителей о необходимости соблюдения правил пребывания на объектах ж/д инфраструктуры — это не только организация рейдов и дежурств, но и установка специальных информационных конструкций, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В этом году в регионе планируют разместить около 200 информационных щитов и плакатов. Больше всего их появятся в Люберцах, Раменском и округе Пушкинский.

С начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано 18 смертельных случаев, 6 из них — на ж/д станциях и пешеходных переходах.

Информационные конструкции напомнят пассажирам ж/д транспорта о важных правилах безопасности: не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал. Такие меры способствуют повышению уровня осведомленности граждан, что положительно влияет на снижение смертности на станциях и пешеходных переходах.

В ведомстве напомнили, что в комплекс мер по повышению безопасности на железной дороге Подмосковья входит строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также камер, фиксирующих нарушения правил перехода через пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.