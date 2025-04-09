Около 2 тыс катафотов обустроят на дорогах Подмосковья для повышения безопасности

В 2025 году для повышения безопасности по оси региональных дорог Московской области дорожники обустроят 1 900 катафотов в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Светоотражающие элементы помогут водителям ориентироваться на дороге, особенно на опасных участках, в том числе поворотах, тем самым позволяя предупредить выезд автомобиля на встречную полосу.

«Катафотами оборудуют 27 участков дорог региональных дорог в 16 округах Подмосковья. Адресный перечень работ был сформирован на основании показателей аварийности и освещенности участков. Наибольший объем работ запланирован в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Мытищах — здесь в общей сложности смонтируют порядка 750 катафотов», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Орехове-Зуевском округе 300 катафотов обустроят для безопасного передвижения по Егорьевскому шоссе у д. Алексеевская. В Одинцовском округе смонтируют больше 230 катафотов, 139 из которых появятся на Наро-Фоминском шоссе у деревни Акулово, а в Мытищах установят 216 элементов, включая 150 штук на подъезде к д. Пчелка.

Работы также будут проведены в округах: Богородском, Зарайске, Истре, Коломне, Наро-Фоминском, Пушкинском, Раменском, Рузе, Ступине, Талдомском, Шатуре, Шаховской и Щелкове.

В прошлом году на региональных дорогах Московской области обустроили порядка 2 тыс. катафотов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.