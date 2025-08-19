Около 2 тыс катафотов оборудовали на дорогах Подмосковья для безопасности

В Московской области дорожники обустроили около 2 тыс. катафотов в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Адресный перечень работ был сформирован на основании показателей аварийности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В 16 округах Подмосковья катафотами оборудовали 27 участков региональных дорог, из них шесть дорог входят в опорную сеть региона. Около 2 тыс. светоотражающих элементов расположили на оси дорог в шахматном порядке. Катафоты привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, катафоты обустроили на дорогах опорной сети Подмосковья: Егорьевском шоссе в районе деревни Алексеевская и села Хотеичи Орехово-Зуевского округа (333 катафота), Наро-Фоминском шоссе между деревней Акулово и городом Кубинка Наро-Фоминского округа (139 катафотов), участках дорог между деревнями Клишева и Кузнецово Раменского округа (57 катафотов), на подъезде к озеру Луковое в Богородском округе (167 катафотов), а также в деревне Харино и между посёлками Биорки и Первомайский г. о. Коломна (143 катафота).

Работы также проведены в Зарайске, Истре, Мытищах, Пушкинском, Рузе, Одинцовском, Ступине, Талдомском, Шатуре, Шаховской и Щелкове.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году на региональных дорогах Московской области также обустроили порядка 2 тыс. катафотов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.