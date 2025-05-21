Около 170 км покрытия меняют на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» активно ведут работы по замене покрытия на 46 участках региональных дорог. Работы на региональной сети общей протяженностью больше 167 км идут в 21 округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На 45 участках региональных дорог общей протяженностью 94 км уже завершили укладку покрытия, теперь проезд жителей и гостей Подмосковья к населенным пунктам и местам притяжения стал гораздо комфортнее — на ряде участков дорожникам предстоит укрепить обочины и нанести разметку. Сейчас дорожники фрезеруют 770 тыс. кв. м старого полотна на 30 участках дорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для комфортного проезда жителей многочисленных сел и деревень работы по фрезерованию покрытия ведутся на участке от поселка Рыбхоз до Бисеровского шоссе в Богородском округе, в деревнях Клусово и Максимово в округе Лотошино, между деревнями Ивакино и Преснецово в Можайском округе. В г. о. Мытищи асфальтобетонное покрытие демонтируют на участке Осташковского шоссе между деревнями Бородино и Беляниново, а в Раменском м. о. — на Жуковском шоссе в районе деревни Верея и села Быково.

«Также специалисты Мосавтодора проводят укладку более 57 км нового покрытия на 16 участках региональных дорог. Большая часть участков ремонта обеспечивает транспортное сообщение между малыми населенными пунктами и окружными центрами», — добавил Марат Сибатулин.

Покрытие укладывают на ул. Калинина в городе Озеры округа Коломна, а также на участке, соединяющем Волоколамское и Новорижское шоссе в районе деревни Кострово м. о. Истра, на участке от микрорайона Ожерелье до поселка Новоселки округа Кашира и на других участках дорог.

Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году специалисты «Мосавтодора» обновят старое покрытие более чем на 320 участках региональных дорог общей протяженностью около 840 км.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-dorog-na-2025-god.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.