Около 1,7 тыс дорожников Подмосковья устраняют последствия снегопада

В выходные в Московской области похолодало — выпал снег, а на дорогах образовалась гололедица. Около 1,7 тыс. дорожников проводят работы по обеспечению безопасного проезда, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ночью дорожные службы обработали противогололедными материалами опасные участки региональных и муниципальных дорог Подмосковья. Сейчас проводится уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег. В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московской области сохранится риск образования гололедицы в связи с минусовой температурой, до среды возможны осадки в виде снега.

Водителей призывают не выезжать на летней резине — это опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.