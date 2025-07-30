Около 1,2 тыс вещей оставили в автобусах «Мострансавто» и на автовокзалах в июне

С начала года пассажиры автобусов, автовокзалов и автостанций «Мострансавто» оставили уже 1 200 вещей. Помимо традиционно забытых телефонов, кошельков, транспортных и социальных карт, документов, среди находок этого сезона оказались необычные предметы. Так, в июле в салоне автобуса забыли альбом с коллекцией монет, а на одной из автостанций сотрудники обнаружили фарфоровую куклу в оригинальной упаковке. Также в одном из автобусов был найден полный комплект рыболовных снастей с удочками и коробками приманок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Компания обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 000 автобусов. Напоминаем, что вернуть забытую вещь можно через раздел «Забытые вещи» на сайте Мострансавто. Для этого необходимо заполнить форму, указав дату, маршрут и описание предмета. Найденные вещи хранятся полгода (скоропортящиеся продукты — до 3 дней), после чего утилизируются. Для получения необходимо предъявить паспорт, а несовершеннолетним — прийти с родителями

Если вы заметили бесхозный предмет в транспорте, не трогайте его — сразу сообщите водителю или сотрудникам автовокзала. У сотрудников «Мострансавто» есть четкие инструкции на такие случаи. Компания просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.