Огромные очереди собрались в аэропорту Внуково из-за действовавших ограничений

В столичном аэропорту Внуково собрались внушительные очереди из тех, кто не смог вылететь из-за введения временных ограничений, сообщает MSK1.RU .

Очевидец делится фото, сделанными в терминале аэрогавани. На них видно, что люди толпятся у выходов на посадку, а также сидят неподалеку от них.

Мужчина по имени Алексей с 6:00 не может вылететь в Махачкалу, его рейс перенесли на 11:00. Всего в аэропорту задержаны не менее 30 рейсов, еще 3 отменены.

Ранее в аэропортах Московского региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты. Аэрогавани возобновили работу в штатном режиме.

Минувшей ночью ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на Москву. В Подмосковье погибли 2 человека, около 20 — пострадали. СК РФ завел дело о теракте.