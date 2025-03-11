В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

В аэропортах Московского региона Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в Нижнем Новгороде и Ярославле в 10:15 сняли ограничения на полеты гражданских судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ограничения в аэрогаванях вводили для обеспечения безопасности. Экипажи и сотрудники воздушных гаваней приняли все необходимые меры. Кореняко напомнил, что безопасность полетов — это приоритет в работе.

Также для гражданских самолетов открыли аэропорт Шереметьево. Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 воздушных судов.

11 марта ВСУ нанесли массированную атаку беспилотниками на Москву. Всего за ночь перехватили 337 дронов над 10 российскими регионами. Есть погибшие и пострадавшие. БПЛА в том числе атаковали жилые дома.