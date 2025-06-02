Ограждения отремонтировали на дорогах в девяти округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на 10 региональных дорогах в девяти горокругах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восстановили ограждения на дорогах в черте городов: ул. Гагарина в Жуковском, ул. Мира в Мытищах, улица Московской и 20 Января в Можайске, ул. Первомайской в Лосино-Петровском, ул. 50 лет Октября в Красногорске, ул. Большевистской в Дмитрове и Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в городе Балашиха.

Также ограждения отремонтировали на дороге в деревне Лешкова м. о. Истра.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП — разделяют проезжую и пешеходную части, а также разделяют транспортные потоки, чтобы минимизировать съезды с дороги и выезд на встречную полосу», — пояснили в ведомстве.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.