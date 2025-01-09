Ограждения отремонтировали на дорогах в 9 округах Подмосковья

Ограждения привели в нормативное состояние в черте городов: на ул. Пролетарской в мкр. Железнодорожном в Балашихе, на Туполевском шоссе в Жуковском, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Мира в Можайске, на ул. Володарского в Серпухове, на ул. Летной в Долгопрудном и на проспекте Победы в Ступине. Также ограждения разного типа отремонтировали на Красноармейском шоссе у хутора Паршино округа Пушкинский и на Лыткаринском шоссе у поселка Чкалово в округе Люберцы.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.