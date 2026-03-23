Ограничения на прием и выпуск рейсов сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский вновь работают без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводили с целью обеспечения безопасности полетов. На данный момент их сняли.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Ранее эти воздушные гавани принимали отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

