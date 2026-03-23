Аэропорты Домодедово и Жуковский стали принимать авиарейсы по согласованию

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский сейчас работают в особом режиме. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», — рассказали в пресс-службе Росавиации.

В связи с этим возможны изменения в расписании некоторых рейсов.

