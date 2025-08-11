Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Калуги. Они временные, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Официальная причина временного запрета на прием и отправку самолетов не раскрывается.

В прошлый раз ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Калуги вводили 10 августа в 10:50. Их сняли 11 августа в 05:31, но уже через три часа ввели снова.