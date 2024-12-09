Ограничения движения будут действовать на дорогах Кемерова до апреля 2025 г

Мэр Кемерова подписал указ о введении ограничений на проезжей части в связи с сильными снегопадами, продолжающимися более часа. Согласно документу, размещенному на сайте администрации города, с 9 декабря 2024 года до 15 апреля 2025 года в часы пиковых нагрузок на дороги Кемерова, вызванных долгоиграющим снегопадом, с 06:30 до 09:00 и с 16:00 до 21:00 будет запрещено движение для тяжелых грузовиков, сообщает Сiбдепо .

В постановлении указано, что запрет касается транспортных средств с массой 15 тонн и более, а также длиной 10 метров и более на время уборки снега и устранения зимней скользкости, в соответствии с установленными требованиями ГОСТа Р 50597-2017. При этом временные ограничения не затрагивают машины, задействованные в дорожных работах, спецтехнику, автомобили экстренных служб и транспорт, предназначенный для доставки товаров первой необходимости.

Транзитные автомобили должны будут останавливаться на основных въездах в город, включая направления от Новокузнецка и Новосибирска. Объехать Кемерово можно будет по Северо-Западному обходу и нескольким региональным дорогам.

На въездах в город транзитный транспорт может останавливаться в следующих местах: со стороны Новокузнецка, у СНТ «Яблочко»; со стороны Новосибирска (от зоны отдыха у ул. Бабенко до границы с Кемеровским округом); на ул. Нахимова (в районе дома № 47 по ул. Узкоколейной, за тополями, до АЗС «Газпромнефть»); на ул. Терешковой (от границы города Кемерово до ул. 62-й Проезд) вдоль дороги; на ул. Красноармейская (от АЗС «Лукойл» в сторону КАО «АЗОТ») вдоль дороги.

Объезд Кемерово возможен по следующим маршрутам: Северо-Западный обход города Кемерово; Р 255 (Новосибирск — Томск); Р 398 (Новосибирск — Томск); 1Р 400 (Томск — Мариинск).