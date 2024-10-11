Ограничение движения: на Петербургском шоссе организуют объезд

В Санкт-Петербурге с 15 октября введут ограничения для транспорта

С 15 октября на участке от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта на Петербургском шоссе Санкт-Петербурга введут ограничения для транспорта, сообщает АБН24 со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

Это связано с работами по строительству путепровода. Ограничения будут действовать до 15 апреля 2025 года. Для ездящих по трассе автомобилистов организуют специальный объезд.

Пока жители города в качестве альтернативы смогут сворачивать с Петербургского шоссе на Кузьминское, а также на Волхонское и Пулковское.

В начале октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение. Ко второму чтению депутаты планируют предложить поправки, ужесточающие наказание за указанное правонарушение до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение лихачей будут лишать прав на срок от 1 до 3 месяцев.