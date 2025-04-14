Оформление новой станции метро «Академическая» посвятят 300-летию РАН
Фото - © Сайт мэра Москвы
Оформление новой станции метро «Академическая» на Троицкой линии в российской столице собираются посвятить 300-летию РАН. На стенах будут панно, связанные с наукой, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Появятся портреты ключевых деятелей российской науки. Среди них окажутся изображения Ивана Шумахера, Владимира Вернадского, Лаврентия Блюментроста и Николая Семенова.
Нанесут рисунок здания РАН.
«Академическая» появится почти на пересечении улиц Дмитрия Ульянова, а также Профсоюзной. Будут два подземных вестибюля.
Их оснастят пешеходными переходами, а также лестницами. Выходить можно будет на каждую из сторон улиц Дмитрий Ульянова.
Также началось возведение пересадочного узла между одноименными станциями «Академическая» оранжевой и изумрудной ветки.