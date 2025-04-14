Оформление новой станции метро «Академическая» посвятят 300-летию РАН

сегодня в 11:51

Оформление новой станции метро «Академическая» на Троицкой линии в российской столице собираются посвятить 300-летию РАН. На стенах будут панно, связанные с наукой, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Появятся портреты ключевых деятелей российской науки. Среди них окажутся изображения Ивана Шумахера, Владимира Вернадского, Лаврентия Блюментроста и Николая Семенова.

Нанесут рисунок здания РАН.

«Академическая» появится почти на пересечении улиц Дмитрия Ульянова, а также Профсоюзной. Будут два подземных вестибюля.

Их оснастят пешеходными переходами, а также лестницами. Выходить можно будет на каждую из сторон улиц Дмитрий Ульянова.

Также началось возведение пересадочного узла между одноименными станциями «Академическая» оранжевой и изумрудной ветки.