Официальный дилер Geely в Ижевске продал битый авто под видом нового

В Ижевске покупателю продали битую иномарку под видом новой, это произошло в декабре у официального дилера марки Geely на улице Союзной, сообщает Baza .

Фирма «БП Мастер» оформила в лизинг автомобиль Geely Okavango Flagship. Стоимость иномарки составила 3,58 млн рублей. Покупатель думал, что взял новое авто, сотрудники салона ему ничего об обратном не говорили. Через четыре дня автомобиль отправили на антикоррозийную обработку, там специалисты случайно заметили, что иномарка битая.

Владелец составил акт о нарушениях, сделал снимки и видео, а потом отправился к продавцу. О произошедшем сообщили руководству салона и официальному представительству Geely в РФ. Позже авто проверили сотрудники дилера и подтвердили брак.

В салоне сказали, что у машины перекрашено заднее крыло, там также есть видимая впадина, на задней двери сорван болт и вспучилась краска, на капоте вмятина, а на переднем бампере видны потертости.

Покупатель потребовал выполнить все обязательства по договору — заменить автомобиль на новый, но ни дилер, ни производитель навстречу не пошли. Сейчас компания готовит досудебную претензию к официальному дилеру.

